Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunan gazetesi hakkında suç duyurusu - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunan gazetesi hakkında suç duyurusu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, avukatı aracılığıyla, Yunanistan'da yayın yapan Dimokratia Gazetesi'nin sahibi, yazı işleri müdürleri ve yayın yönetmeni hakkında 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçlamasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunan gazetesi hakkında suç duyurusu, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, avukatı aracılığıyla, Yunanistan'da yayın yapan Dimokratia Gazetesi'nin sahibi, yazı işleri müdürleri ve yayın yönetmeni hakkında 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçlamasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği suç duyurusu dilekçesinde, gazetenin 18 Eylül tarihli sayısının manşetinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının altına Türkçe ve İngilizce olarak hakaret içerikli ifadeler kullanıldığı, manşetin üstünde ise Yunanca 'Sultan'ın çok çirkin taleplerine Yunanistan'ın nasıl cevap vermesi gerekirdi?' sözlerinin bulunduğu belirtildi. Dilekçede gazetedeki haberin detayları da paylaşılarak, "Yurt dışında işlenen Cumhurbaşkanına hakaret suçlarında Türk adli makamları görevli ve yetkilidir. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımıza yönelik olarak işlenen şikayet konusu suçlar hakkında Türk adli makamları soruşturma yapmaya yetkilidir" denildi.

'HEDEF MİLLETİMİZİN YÜKSEK MENFAATLERİDİR'Dilekçede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelere Yunan kamuoyunda tepki verilmemesinin marjinal bir kesimlerle sınırlı olmadığını ortaya koyduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: "Küfür, söyleyecek sözü olmayanların veya söyleyecek sözü olmakla birlikte münasip bir dille söyleme becerisinden yoksun olanların dilidir. Küfür, muhatabı için değil, söyleyeni için büyük bir utanç ve aşağılık bir eylemdir. Bu aşağılık eylemin hedefi, sadece Cumhurbaşkanımızın şahsı değildir. Aynı zamanda Cumhurbaşkanımızın Doğu Akdeniz'de ve Adalar Denizi'nde kararlı bir şekilde savunduğu Milletimizin yüksek menfaatleridir. Şüphelilerin yukarıda ifade edilen paylaşımı 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesinde düzenlenen Cumhurbaşkanına hakaret suçunun unsurlarını ihtiva etmektedir."'İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEMEZ'Kullanılan ifadelerin, ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği hatırlatılan dilekçede, şunlar kaydedildi: "Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı onur şeref ve saygınlığını rencide edici ifadeler kullandıkları, Sayın Cumhurbaşkanımızın kişiliğini, saygınlığını ve itibarını hedef aldıkları ve bu şekilde Cumhurbaşkanına hakaret suçunu işledikleri sabittir. Suçun, dağıtımı yapılan bir gazete vasıtasıyla işlenmesi ve gazeteye ait görsellerin internet siteleri aracılığıyla da birçok kişiye ulaştırılması karşısında suçun aleniyet unsurunun da gerçekleştiği açık olduğundan somut olayda suçun nitelikli hali olan ikinci fıkranın uygulanması gerekmektedir."

Dilekçede, gazete sahibi Manolis Kotakis, yazı işleri müdürleri Andreas Kapsampelis ve Yorgos Giatroudakis ile yayın yönetmeni Dimitris Rizoulis hakkında atılı suçtan soruşturma yapılarak kamu davası açılması talep edildi.

Özkan ARSLAN/ANKARA, -


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan, Hakaret, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 11:59 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunan gazetesi hakkında suç duyurusu - Son Dakika


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