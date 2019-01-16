Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dayton Anlaşması'nın Gözden Geçirilmesi Şart"
1 saat önce
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç, görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 08:23 Kaynak: AA
Beşiktaşlı Domagoj Vida, Erdoğan ve Kitarovic'in Ortak Basın Toplantısına Katıldı
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