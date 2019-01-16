Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dayton Anlaşması'nın Gözden Geçirilmesi Şart"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dayton Anlaşması'nın Gözden Geçirilmesi Şart"

1 saat önce

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç, görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç, görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan: Dayton Anlaşması'nın gözden geçirilmesi şart. Bu haliyle Bosna Hersek'in geleceğine yönelik çözüm üretmediği geçen sürede ortaya çıkmıştır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 08:23 Kaynak: AA

Hırvatistan, Cumhurbaşkanı, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşiktaşlı Domagoj Vida, Erdoğan ve Kitarovic'in Ortak Basın Toplantısına Katıldı CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu ile AK Parti'li Yaşlı Kadın Arasında İlginç Diyalog Kameraya Yansıdı

Dışişleri Bakanlığı, ABD Askerlerine Yapılan Bombalı Saldırıyı Kınadı İstanbul D-100 Karayolu'nda Zincirleme Kaza! Çok Sayıda Yaralı Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 22:08:25. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dayton Anlaşması'nın Gözden Geçirilmesi Şart"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]