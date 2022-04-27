Cumhurbaşkanı Erdoğan Dini Azınlık Cemaatlerinin Temsilcileri ile İftar Yaptı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Dini Azınlık Cemaatlerinin Temsilcileri ile İftar Yaptı

27.04.2022 03:17

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dini azınlık cemaatlerinin temsilcileri ile iftarda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dini azınlık cemaatlerinin temsilcileri ile iftarda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün dini azınlık cemaatlerinin temsilcileri ile Cumhurbaşkanlığı'nda iftar yaptı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın da katıldığı iftarda şu isimler yer aldı: Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva, Süryani Kadim Cemaati Patrik Vekili Yusuf Çetin, Katolik Süryani Patrik Vekili Orhan Çanlı, Ermeni Katolik Cemaati Patrik Vekili Levon Zekiyan, Rum Kadıköy Metropoliti Emmanuel Adamakis, Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu, Ermeni Hastanesi Başkan Vekili Herman Baliyan, Yahudi Cemaati Eş Başkanı İshak İbrahimzadeh, Balıklı Rum Hastanesi Vakfı Başkanı Konstantin Yuvanidis, Süryani Kadim Vakfı Başkanı Sait Susin, Süryani Katolik Cemaati Vakıf Başkanı Münir Üçkardeş, Ermeni Katolik Surp Agop Vakfı Başkan Vekili Antuan Sultanoğlu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Dini Azınlık Cemaatlerinin Temsilcileri ile İftar Yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Dini Azınlık Cemaatlerinin Temsilcileri ile İftar Yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Dini Azınlık Cemaatlerinin Temsilcileri ile İftar Yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Dini Azınlık Cemaatlerinin Temsilcileri ile İftar Yaptı

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, fuat oktay, Ali Erbaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan Dini Azınlık Cemaatlerinin Temsilcileri ile İftar Yaptı - Son Dakika


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