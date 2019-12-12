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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En kısa zamanda ihalesini yapmak suretiyle Kanal İstanbul'a başlayacağız."
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En kısa zamanda ihalesini yapmak suretiyle Kanal İstanbul'a başlayacağız."
Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 01:15 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En kısa zamanda ihalesini yapmak suretiyle Kanal İstanbul'a başlayacağız." - ANKARA
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