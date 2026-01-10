Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Dışişleri ve Savunma Bakanlarını Kabul Etti

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono ve Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin'i kabul etti.

Erdoğan Dijital Medya X hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono ve Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin'i Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti" denildi.