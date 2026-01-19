Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nın 3'üncü pisti ve yeni kulesinin açılışını yapacak - Son Dakika
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nın 3'üncü pisti ve yeni kulesinin açılışını yapacak

19.01.2026 12:30
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ankara Esenboğa Havalimanı'nın 3'üncü pisti, yeni hava trafik kontrol kulesi ile tamamlayıcı tesislerinin açılışını gerçekleştirecek.

"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bugün Esenboğa Havalimanı'nın 3'üncü pisti ile yeni kulesinin ve tamamlayıcı tesislerinin açılışını gerçekleştirecek." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, açılışı gerçekleştirilecek pist, kule ve tamamlayıcı tesislerin fotoğraflarına da yer verildi.

Kaynak: AA

SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nın 3'üncü pisti ve yeni kulesinin açılışını yapacak
