Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nın 3'üncü pisti ve yeni kulesinin açılışını yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ankara Esenboğa Havalimanı'nın 3'üncü pisti, yeni hava trafik kontrol kulesi ile tamamlayıcı tesislerinin açılışını gerçekleştirecek.

"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bugün Esenboğa Havalimanı'nın 3'üncü pisti ile yeni kulesinin ve tamamlayıcı tesislerinin açılışını gerçekleştirecek." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, açılışı gerçekleştirilecek pist, kule ve tamamlayıcı tesislerin fotoğraflarına da yer verildi.