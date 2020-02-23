Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın babası Sinan Kılıç'ın... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın babası Sinan Kılıç'ın... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın babası Sinan Kılıç'ın...

7 saat önce

Eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın taziyeleri kabul etmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi Cenaze namazının kılınması Cenazenin uğurlanması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın babası Sinan Kılıç'ın cenazesine katıldı.

Eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın taziyeleri kabul etmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi

Cenaze namazının kılınması

Cenazenin uğurlanması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın babası Sinan Kılıç'ın cenazesine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın babası Sinan Kılıç'ın...

Recep Tayyip Erdoğan, Akif Çağatay Kılıç, Mehmet Kasapoğlu, Sinan Kılıç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 02:59 Kaynak: AA
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