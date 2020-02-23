Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın babası Sinan Kılıç'ın... - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın babası Sinan Kılıç'ın...
7 saat önce
Eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın taziyeleri kabul etmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi Cenaze namazının kılınması Cenazenin uğurlanması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın babası Sinan Kılıç'ın cenazesine katıldı. Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 02:59 Kaynak: AA
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