Cumhurbaşkanı Erdoğan fon toplantısında alınan kararları açıkladı: Tam yetkili kurul oluşturduk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 455 bin yatırımcıyı ilgilendiren fon soruşturmasıyla ilgili olarak ekonomi kurmayları ve sorumlu kurumların yöneticileriyle bir araya geldi.

YAKLAŞIK 3 SAAT SÜRDÜ

Cumhurbaşkanlığı Küülliyesi’ndeki toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Borsa İstanbul, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) başkanları katıldı.

Yaklaşık 3 saat süren toplantıda fon krizinin hem hukuki hem ekonomik boyutunun masaya yatırıldığı belirtiliyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: CUMHURBAŞKANI YARDIMCIMIZIN BAŞKANLIĞINDA TAM YETKİLİ BİR KURUL OLUŞTURDUK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Burada fon soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, atılacak adımların netleştirildiğini söyledi.

Erdoğan, "Atılacak adımları netleştirdik. Yol haritamızı belirledik. Tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin süreci koordine etmek için Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında tam yetkili bir kurul oluşturduk." dedi.

DEVLET DENETLEME KURULU DA GÖREVLENDİRİLDİ

Sürecin denetimi için Devlet Denetleme Kurulunun da görevlendirildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ayrıca Devlet Denetleme Kurulumuzu görevlendirdik. İnşallah bu süreci süratle neticelendireceğiz. İnanıyorum ki Türkiye bu meseleden temizlenerek çıkacak. Ekonomimiz bu meseleden daha da güçlenerek çıkacak." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sermaye piyasalarında da yeni düzenlemeler yapılacağının sinyalini vererek, "Sermaye piyasalarımız çok daha sağlıklı bir yapıya kavuşacak. Eksiklikler giderilecek, sistem daha derinlikli, daha etkin çalışacak." diye konuştu.