Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fuat Oktay ile Görüşüyor
59 dakika önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, öğleden sonra Üsküdar Kısıklı'daki konutundan ayrılarak Beylerbeyi Sarayı'na gitti.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
, öğleden sonra Üsküdar Kısıklı
'daki konutundan ayrılarak Beylerbeyi Sarayı
'na gitti. Erdoğan'ın ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe
Çalışma Ofisi'nden, Beylerbeyi Sarayı'na geldi. Erdoğan'ın, Oktay ile rutin bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 05:11 Kaynak: DHA
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