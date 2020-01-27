Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow ile görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow ile görüştü

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temasları kapsamında bulunduğu Gambiya'da mevkidaşı Adama Barrow ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow ile görüştü, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temasları kapsamında bulunduğu Gambiya'da mevkidaşı Adama Barrow ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir temaslarını tamamlamasının ardından Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow'un daveti üzerine geldiği Gambiya'da, mevkidaşı Adama Barrow ile baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gambiya'da, eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik ediyor.

(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Adama Barrow, Gambiya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 08:40 Kaynak: İHA
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