Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na telefonla bağlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trabzon Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na telefonla bağlanması
Salondan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılan sevgi gösterisi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TRABZON - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na telefon bağlantısıyla katılarak katılımcılara hitap etti.
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