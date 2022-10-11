Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na telefonla bağlandı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na telefonla bağlandı

11.10.2022 21:01

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trabzon Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na telefonla bağlanması Salondan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılan sevgi gösterisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TRABZON - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon Genişletilmiş İl...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trabzon Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na telefonla bağlanması

Salondan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılan sevgi gösterisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TRABZON - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na telefon bağlantısıyla katılarak katılımcılara hitap etti.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı, Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na telefonla bağlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na telefonla bağlandı - Son Dakika
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