Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Onur Şener sözleri: Böyle elim bir hadise üstünden farklı hesaplar görmek ne ahlakidir ne insanidir

Kaynak: AA

Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı, Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na telefonla bağlandı - Son Dakika

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