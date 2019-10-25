Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Cumhurbaşkanı Conde ile görüştü
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Cumhurbaşkanı Conde ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Cumhurbaşkanı Conde ile görüştü

49 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde ile görüştü. Saat 14.45'te başlayan görüşme 16.55'te sona erdi. Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

(İHA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Cumhurbaşkanı Conde ile görüştü

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Gine, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 05:15 Kaynak: İHA
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