Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güneş enerjisi konusunda büyük bir hamle başlatıp hem yerli ve... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güneş enerjisi konusunda büyük bir hamle başlatıp hem yerli ve...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güneş enerjisi konusunda büyük bir hamle başlatıp hem yerli ve yenilenebilir enerji potansiyelimizi yükselteceğimizi, hem de atıl kaynakları ekonomiye kazandıracağımızı belirtmek istiyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güneş enerjisi konusunda büyük bir hamle başlatıp hem yerli ve yenilenebilir enerji potansiyelimizi yükselteceğimizi, hem de atıl kaynakları ekonomiye kazandıracağımızı belirtmek istiyorum."
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25.08.2020 02:53:10. #1.12#
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