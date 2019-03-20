Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Halkımın Gönlünü Kıran Benim de Gönlümü Kırmış Olur"
1 saat önce
- Ankapark (Wonderland Euroasia)Açılış Töreni Ankapark (Wonderland Euroasia)'nın havadan görüntüler Oyun alanlarından detaylar Tören alanından ve vatandaşlardan detaylar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankapark...
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 02:03 Kaynak: AA
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