Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Halkımın Gönlünü Kıran Benim de Gönlümü Kırmış Olur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Halkımın Gönlünü Kıran Benim de Gönlümü Kırmış Olur"

1 saat önce

- Ankapark (Wonderland Euroasia)Açılış Töreni Ankapark (Wonderland Euroasia)'nın havadan görüntüler Oyun alanlarından detaylar Tören alanından ve vatandaşlardan detaylar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankapark...

- Ankapark (Wonderland Euroasia)Açılış Töreni
Ankapark (Wonderland Euroasia)'nın havadan görüntüler
Oyun alanlarından detaylar
Tören alanından ve vatandaşlardan detaylar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankapark (Wonderland Euroasia) Açılış Töreni'nde konuştu. (2)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 02:03 Kaynak: AA

Ankapark, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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