Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile telefonda görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile telefonda görüştü

22.04.2022 19:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile telefonda görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Ukrayna- Rusya Savaşı başta olmak üzere bölgesel konular ve Türkiye-Hollanda ilişkilerini geliştirecek adımlar ele alındı.

Erdoğan, İstanbul Süreci'nin, Ukrayna'daki savaşın sonlanmasına ve krizin aşılmasına yönelik gayretlerde en muteber ve en kestirme çıkış yolu olma vasfını halen koruduğuna dikkati çekti.

Özellikle insani koridorlar konusunda hem Rusya hem de Ukrayna makamları nezdinde girişimlerine devam ettiklerini belirten Erdoğan, savaşın durdurulması ve küresel etkilerinin azaltılması amacıyla atılacak adımlara dair temasların sürdürülmesinde fayda gördüğünü ifade etti.

YORUMLAR
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile görüşmesinde, İstanbul Süreci'nin Ukrayna'daki savaşın sonlanması gayretlerinde en kestirme çıkış... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile görüşmesinde, İstanbul Süreci'nin Ukrayna'daki savaşın sonlanması gayretlerinde en kestirme çıkış...

Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda, Ukrayna, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile telefonda görüştü - Son Dakika


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