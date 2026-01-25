Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Çıldır' müjdesi AYTO'yu mutlu etti - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Çıldır' müjdesi AYTO'yu mutlu etti

25.01.2026 11:36
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çıldır Havalimanı'nın ticari uçuşlara açılması müjdesini vermesinin ardından Aydınlıların 70 yıllık hasreti sona ererken, 2016'dan bu yanda Çıldır için birçok fizibilite raporu hazırlayan Aydın Ticaret Odası da emeklerinin karşılığını aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'da yaptığı konuşmasında Çıldır Havalimanı'nın ticari uçuşlara açılması için gerekli çalışmaları başlattıklarını ve bu konuda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na gerekli talimatı verdiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi Aydınlıları sevindirirken, 70 yıllık hasreti de son buldu. Çıldır Havalimanı'nın aktif hale getirilmesi için uzun yıllardır uğraş veren ve çok sayıda fizibilite raporu hazırlayan Aydın Ticaret Odası da (AYTO) emeklerinin karşılığını aldı. TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken, Aydın'ın her anlamda kalkınması adına çok büyük bir araç olarak bu yatırım için müjde veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını sundu.

AYTO 3 ayrı rapor hazırladı

Başkan Ülken, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 2013 yılında AYTO Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildiği günden bu yana AYTO olarak Çıldır Havalimanı'nın yolcu ve kargo trafiğine açılması için büyük çaba gösterdiklerine dikkati çekti. Bu bağlamda, 2016, 2019 ve 2021 yıllarında bilimsel rapor hazırlama ve lobi faaliyetleri başta olmak üzere her türlü girişimde bulunduklarını belirten Ülken; "Aydın'ın ekonomik, turistik ve her anlamda kalkınması adına çok büyük bir vasıta olacak bu yatırım için müjde veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Ülken raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etmişti

Ülken başkanlığındaki AYTO, Aydın'ın 70 yıllık hasreti Çıldır Havaalanı'nın aktifleştirilmesi için ilk raporu 2016'da hazırlamıştı. Başkan Ülken, bilimsel ölçüt ve analizler üzerine bina edilen bu raporu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bizzat kendisi takdim etmişti. 2019 yılında da Çıldır Havaalanı konusunda AYTO tarafından ikinci bir rapor hazırlanmıştı. Son olarak 2021 yılında yine AYTO'nun öncülüğünde ve Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle "Aydın Çıldır Havaalanının Yolcu Trafiğine Açılması Fizibilite Projesi" başlatılmıştı. Dönemin Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, milletvekilleri ve kent protokolünün katılımıyla AYTO ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda konuşan Başkan Ülken, Çıldır Havaalanı'nın Aydın ve ülke ekonomisi için önemli bir ihtiyaç olduğunu vurgulamıştı. Başkan Ülken ve AYTO'nun yıllar süren girişimleri sonucunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen müjde, Aydın iş dünyası ve kamuoyunda memnuniyet oluşturdu. - AYDIN

