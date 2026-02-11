Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın DEM Parti heyetini kabulü - Son Dakika
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın DEM Parti heyetini kabulü

11.02.2026 15:09
DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun raporuna ilişkin, "Partilere taslaklaştırıldı, bu taslak üzerinden partiler değerlendirmeler yapacak ve mümkün ölçüde uzlaşmayla, en geniş kesimleri kapsayacak, onları rahatlatacak bir...

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun raporuna ilişkin, "Partilere taslaklaştırıldı, bu taslak üzerinden partiler değerlendirmeler yapacak ve mümkün ölçüde uzlaşmayla, en geniş kesimleri kapsayacak, onları rahatlatacak bir formülasyonla raporun çıkmasını istiyoruz. Böyle bir uzlaşmanın zemini var." dedi.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ile DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaretleri öncesinde TBMM'de açıklamalarda bulundu, soruları cevapladı.

Buldan, "Terörsüz Türkiye" süreci başladığından bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la zaman zaman bir araya geldiklerini, bu görüşmenin ise 5. ziyaretleri olacağını bildirdi.

Sürecin belli bir aşamaya geldiğini kaydeden Buldan, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun rapor yazım aşamasına geçtiği bir dönemde, sürecin nasıl ilerleyeceğine dair kamuoyunda büyük beklenti oluştuğunu söyledi.

Bugünkü görüşmede önemli gündemleri olduğunu aktaran Buldan, görüşme bittikten sonra yazılı açıklama yapacaklarını bildirdi, görüşmenin hayırlara vesile olmasını diledi.

Komisyonun hazırlayacağı rapor konusunda uzlaşı olup olmadığına dair soruya cevap veren DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Sancar ise şunları söyledi:

"Meclis Komisyonunun ortak raporuyla ilgili şu an çalışma sürüyor ve bu konuda henüz bir son nokta konmuş değil. Partilere taslaklaştırıldı, bu taslak üzerinden partiler değerlendirmeler yapacak ve mümkün ölçüde uzlaşmayla, en geniş kesimleri kapsayacak, onları rahatlatacak bir formülasyonla raporun çıkmasını istiyoruz. Böyle bir uzlaşmanın zemini var. Umarım bu zemini bütün partiler iyi bir şekilde değerlendirir. Sürecin ruhuna ve gelecekte hepimizi, her kesimi rahatlatacak noktalara varması önemli. Böyle bir uzlaşma için elimizden geleni yapacağız. Diğer partilerden de bu konuda aynı tutumun geleceğini düşünüyoruz, bekliyoruz."

Raporun bu ay Meclis Başkanlığına sunulup sunulmayacağına dair soruya ise Sancar, "Son nokta ne zaman konulacak bilmiyoruz tabii. Önce ortak rapor taslağı üzerinde partilerin değerlendirmeleri olacak, sonra yazım kurulu tekrar bir araya gelecek. Bu şartlarda bu ayın sonuna yetişmesi beklenilir." yanıtını verdi.

Sancar, "Uzlaşmaya yakınız diyebiliyor musunuz?" sorusuna, "Bir uzlaşma için herkes elinden geleni yapacaktır, yapmalıdır." dedi.

"Umut hakkı" tartışmalarına dair soruya da Sancar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmelerinde süreçle ilgili gündemde olan önemli konuları ele alacaklarını bildirdi.

Kaynak: AA

