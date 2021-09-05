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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitabı çıkıyor! "Daha adil bir dünya mümkün" adlı kitap 6 Eylül'de yayımlanacak - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitabı çıkıyor! "Daha adil bir dünya mümkün" adlı kitap 6 Eylül'de yayımlanacak

05.09.2021 09:34

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yazdığı "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" isimli kitap, 6 Eylül'de kitapseverlerle buluşuyor. Erdoğan tarafından kaleme alınan kitapta ara başlıklar halinde dünya genelindeki sorunlar ele alınarak çözüm yollarından bahsediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Çözüm önerimiz ise "Dünya beşten büyüktür" ifadesinde kendini bulan, BM Güvenlik Konseyi'nin yapısının değiştirilmesini merkeze alan bir perspektifin hakim kılınmasıdır." ifadelerini kullanıyor.

İlk basımı Turkuvaz Kitap tarafından Türkçe olarak yapılan eser, 40 TL'den satışa sunulacak. Kitabı internetten sipariş verenler ise 32 liraya alabilecek. Kitabın ön kapağında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portre fotoğrafı bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kaleme alınan kitapta ara başlıklar halinde dünya genelindeki sorunlar ele alınarak çözüm yolları anlatılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan kitabında küresel olarak yeniden yapılandırılacak bir sürece dikkat çekip, gerçekçi bir yol haritası çizilmesi gerektiğini vurguluyor. Erdoğan, dünya genelinde açılacak yeni zihinsel çerçevenin sorunları zamanında gündemine alabilen ve gerçekten kapsayıcı ve etkin çözümler üretebilen çok taraflılık fikrine dayanması gerektiğine vurgu yaptığı satırlarında şu ifadelere yer veriyor:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Daha adil bir dünya mümkün' adlı kitabı 6 Eylül'de çıkıyor

"GÜVENLİK KONSEYİ DAHA ŞEFFAF YAPIDA OLMALIDIR"

"Daha iyi işleyen bir uluslararası düzen kurmak için ihtiyacımız olan halihazırdaki uluslararası kurumları çok taraflılık ekseninde yeniden yapılandırmaktır. Etkin çok taraflılık ancak kapsayıcı olan çok taraflı kurumların varlığıyla mümkün olabilir. Bu anlamda güvenlik konseyinin yeniden yapılandırılmasından başlayıp kapsamlı ve anlamlı reformları süratle uygulamaya koymalıyız. Güvenlik Konseyi'ni daha etkin, demokratik, şeffaf hesap verebilir bir yapıya ve işleyişe kavuşturmalıyız.

Aynı şekilde uluslararası toplumun ortak vicdanını yansıtan BM Güvenlik Kurulu'nu da güçlendirmeliyiz. Söz konusu adımlar etkinliği haiz bir çok taraflılık için atılacak devrimci bir adım olabilir. Karşı karşıya kaldığımız sorunları zaman kaybetmeden gündemimize daha gerçekçi ve ciddi bir biçimde almazsak yarın çok daha geç olabilir.

"YEREL ÇÖZÜMLER ANCAK GÜNÜ KURTARIR"

Bardağın dolu tarafında ise BM'nin insanlığın barış, adalet ve refah anlayışında büyük imkanlar sunma potansiyelini sürdürmesi bulunuyor. Henüz Kovid - 19 salgınının ortaya çıkardığı krizinin üstesinden gelemediğimizi de göz önünde bulundurarak çok taraflı iş birliği için sahip olduğumuz mevcut kurumları ve mekanizmaları en etkin şekilde kullanmaya çalışmalıyız. Sorunların küresel olduğu durumlarda yerel çözümler ancak günü kurtarabilir."

"DÜNYA BEŞ ÜLKEDEN BÜYÜKTÜR"

Daha Adil Bir Dünya Mümkün isimli kitabın arka kapağında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kaleme alınan şu sözlere yer veriliyor:

"Sadece beş ülkenin bütün dünyanın kaderini etkileyecek konularda karar vermesi ne ahlaki ne adildir. Dünya beş ülkeden büyüktür. Adil ve daha sürdürülebilir bir küresel barışın temini için çok kültürlülüğü ve çok kutupluluğu yansıtan bir BM'ye ihtiyaç vardır. Dünya ne tek kutuplu ne de iki kutupludur, ne hakim bir kültürün ne de birkaç imtiyaz sahibi aktörün kültürel hegemonyası altındadır.

"İLK ADRES BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'DİR"

Çok kutuplu, çok merkezli, çok kültürlü, daha kapsayıcı ve adil bir dünya inşa etmek mümkündür. Böylesi bir dünya için ilk adres BM'dir. Barışın, istikrarın, adaletin ve etkin küresel yönetişimin yolu, BM'nin reforma tabi tutulmasından geçmektedir. BM reformu ve özellikle Güvenlik Konseyi'nin yapısının yeniden oluşturulması, elbette tüm dünya ülkelerinin uzlaşmasıyla hayata geçecektir.

"TEKLİFİMİZİ TÜM ÜLKELERİN TARTIŞMASINA AÇIYORUZ"

Biz Türkiye olarak, bu çerçevedeki teklifimizi uzun zamandır ifade ediyor ve tüm ülkelerin tartışmasına açıyoruz. Çözüm önerimiz ise "Dünya beşten büyüktür" ifadesinde kendini bulan, BM Güvenlik Konseyi'nin yapısının değiştirilmesini merkeze alan bir perspektifin hakim kılınmasıdır. Konsey'in kıtaları, inançları, kökenleri ve kültürleri mümkün olan en adil şekilde temsil edecek bir yapıya kavuşturulacak şekilde yeniden yapılandırılması çözüm ve küresel barışın tesisi için devrimsel bir adım olacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitabı çıkıyor! Daha adil bir dünya mümkün adlı kitap 6 Eylül'de yayımlanacak

Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler, Güvenlik Konseyi, Kitap, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitabı çıkıyor! 'Daha adil bir dünya mümkün' adlı kitap 6 Eylül'de yayımlanacak - Son Dakika


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