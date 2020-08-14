Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatının ilk hasadı Yalçın Başkan'dan - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatının ilk hasadı Yalçın Başkan'dan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatının ilk hasadı Yalçın Başkan'dan -Korona virüs döneminde ekilen nohudun hasadına başlandı Korona virüs döneminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'ekilmeyen toprak kalmasın' talimatı üzerine Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın destekleriyle...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatının ilk hasadı Yalçın Başkan'dan

-Korona virüs döneminde ekilen nohudun hasadına başlandı

KAYSERİ - Korona virüs döneminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'ekilmeyen toprak kalmasın' talimatı üzerine Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın destekleriyle başlatılan nohut ekiminde ilk hasat yapıldı.

Abdullah Gül Üniversitesi'nin kampüsüne ekilen tohumların ilk hasadı, düzenlenen programla yapıldı. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ve çiftçilerin katıldığı programda açıklama yapan Başkan Yalçın; korona virüs dönemini yoklukla değil varlıkla geçirdiklerini söyledi. Yapılan ortak çalışma ile mazot ve gübre masraflarının da asgariye indirildiğini vurgulayan Başkan Yalçın; "Korona virüs olayı ortaya çıktığında baktık ki varlık zamanlarının da yokluk zamanlarının da trendi en yüksek sektörü gıda ve hayvancılık. Bunun üzerine değerli meclis üyelerimiz ile beraber muhtarlarımızla bir toplantı yaptık. Kırsal mahalle muhtarlarının ve yanlarında 2-3 çiftçisinin de bulunduğu toplantıda şunu dedik; 'Sayın cumhurbaşkanımız 'ekilmeyen toprak, boş arazi kalmasın' dedi. Biz de bunu gerçekleştirelim, ancak bu işi beraber yapalım' dedik. Bu toplantıda il ve ilçe tarım müdürlerimizle beraber olduk. Muhtarlarımız 'tamam biz varız' dediler. Tarım il ve ilçe müdürlüklerimizin işareti doğrultusunda buralara en uygun nohut, fasulye ve yeşil mercimek olduğunu tespit ettikten sonra 13 ton olarak tohumlarını çiftçiye dağıttık. 700 dekar yer ekildi. 200 dekarını Abdullah Gül Üniversitesi kampüsüne uyguladık. Buradakilerin tamamı nohut. Biliyorsunuz burası 7-8 yıldır nadasta gibi hiç ekilmeyen arazi. Bu arazide doğrudan ekim yaptık. En önemlisi bu. Anıza doğrudan ekim makinesini de çiftçilerimize temin etmiştik. Burası herhangi bir şekilde sürülmeden doğrudan ekildi bu makine sayesinde. Cenabı Allah emeklerimizi boşa çıkarmadı. Biz ektik, tarım ilçe müdürlüğümüz takip etti, tarımla ilgili çalışanlarımız bize rehberlik etti. Bugün biçerdöverle bu hasadı kaldırmanın memnuniyeti içerisindeyiz. O gün 13 ton tohumu toprakla buluştururken bu günleri merak ediyorduk. Çok şükür güzel bir verim almış olduk. Herkese tavsiye ediyoruz. Evinin bahçesinde, balkonunda 1 karış toprağı olan insan boş bırakmasın. Allah devletimize zeval vermesin. Korona virüsü yoklukla değil varlıkla çok şükür aşıyoruz" ifadelerini kullandı.

İlçe Tarım Müdürü Murat Ülker ise ilçede 724 kayıtlı çiftçiyle 220 bin dekar arazide üretim yaptıklarını belirterek; "Pandemi sürecinde cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla biz de çalışmalara katıldık. Sağ olsun başkanımız hiçbir zaman bizden desteğini esirgemedi. Talas ilçemizde yazlık buğday, kuru fasulye, nohut, mercimek türü bitkilerin tohumlarını dağıttık. Şuanda da yavaş yavaş hasatlarına başladık. İnşallah diğer günlerde diğer günün hasadını da yapacağız. Talas ilçemizde kayıtlı 724 adet kayıtlı çiftçimiz, 20 köyümüz var. 220 bin dekar alanda üretim yapıyoruz. Hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Çiftçiler de Talas Belediyesi ve tarım orman il müdürlüğü yetkililerine teşekkürlerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatının ilk hasadı Yalçın Başkan'dan

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Koronavirüs, Talas, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 12:57

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatının ilk hasadı Yalçın Başkan'dan - Son Dakika

Son Dakika

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