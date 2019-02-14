Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ziyaret Ettiği O Cami Gana'da Açıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ziyaret Ettiği O Cami Gana'da Açıldı

47 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Gana'nın başkenti Akra'da inşaatını gezdiği Millet Camii ve Külliyesi hizmete açıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ziyaret Ettiği O Cami Gana'da Açıldı, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Gana'nın başkenti Akra'da inşaatını gezdiği Millet Camii ve Külliyesi hizmete açıldı. Bölgesinde ve dünyanın mazlum coğrafyalarında yürüttüğü insani yardımlarıyla "en cömert ülke" unvanına sahip Türkiye, ihtiyaç sahiplerinin çağrılarına duyarsız kalmıyor. Deniz Feneri Derneği, Batı Afrika'nın en kalabalık ülkelerinden biri olan Gana'da yardımda bulundu. Bu kapsamda Gana'da 3 büyük proje hizmete girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz yıllarda Gana ziyareti sırasında inşaatını gezdiği başkent Akra'da Müslümanların yoğun bulunduğu Kanda Mahallesi'nde, hayırseverlerin desteğiyle yaptırılan Millet Camii ve Külliyesi, bütün ihtişamıyla Gana halkının hizmetine açıldı. Müslümanların, nüfusun yüzde 25'ini oluşturduğu Gana'da Wa ve Kumasi bölgelerinde gıda, hijyen malzemesi, adak kurban ve su kuyusu gibi temel insani ihtiyaçlar karşılanırken büyük projelerde ise Wa bölgesinde hayırsever bağışlarıyla yapılan 6 derslikli 80 öğrenci kapasiteli yetim çocuklar için yatılı bir ilkokulun açılışı yapıldı. Yine bir büyük açılış Kumasi bölgesinde bir başka hayırsever iş insanı tarafından yapılan 12 derslikli 120 yetim çocuk için 150 bin dolar değerinde bir ilkokul ihtiyaç sahibi Müslümanların hizmetine sunuldu. Her 3 açılışta yerel halkın ve çocukların sevinçleri görülmeye değerdi. Türkiye'ye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgilerini her fırsatta dile getiren Müslüman Gana halkı, "Dualarımız Türkiye'ye ve Erdoğan'a" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sırasında da Ganalı Müslümanlar ve bu ülkede yaşayan Türkler sevgi gösterisinde bulunmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 03:21 Kaynak: İHA

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