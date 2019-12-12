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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsanoğlu göğe yakın değil, toprağa yakın yaşamalıdır"
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüdeki konuşmasıANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "100 bin Sosyal Konut Tanıtım Toplantısı"nda konuştu. Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 01:50 Kaynak: AA
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