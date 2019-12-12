Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsanoğlu göğe yakın değil, toprağa yakın yaşamalıdır" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İnsanoğlu göğe yakın değil, toprağa yakın yaşamalıdır' - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsanoğlu göğe yakın değil, toprağa yakın yaşamalıdır"

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüdeki konuşmasıANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "100 bin Sosyal Konut Tanıtım Toplantısı"nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüdeki konuşması

ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "100 bin Sosyal Konut Tanıtım Toplantısı"nda konuştu. (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsanoğlu göğe yakın değil, toprağa yakın yaşamalıdır

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 01:50 Kaynak: AA
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