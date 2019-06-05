Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da
1 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Boğaziçi Köprüsü'nde (15 Temmuz Şehitler Köprüsü) şehit edilen Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un mezarlarını ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 06:01 Kaynak: AA
Christian Eriksen, Tottenham'dan ayrılmak istiyor
Behzat Ç.'den beklenen fragman geldi
Erdoğan, anne ve babasının mezarını ziyaret ettikten sonra yakın arkadaşını da unutmadı!
Bayram tatilinin ilk 5 gününde kaza bilançosu: 53 ölü, 355 yaralı