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Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Boğaziçi Köprüsü'nde (15 Temmuz Şehitler Köprüsü) şehit edilen Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un mezarlarını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da, System.String[]
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Boğaziçi Köprüsü'nde (15 Temmuz Şehitler Köprüsü) şehit edilen Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un mezarlarını ziyaret etti.
Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı'nda annesi Tenzile ve babası Ahmet Erdoğan'ın kabirlerini ziyaretinden sonra Olçokların mezarının bulunduğu yere geçti.
Karacaahmet Mezarlığı'ndaki Şakirin Camisi'nde cenaze namazı için bulunan vatandaşlarla sohbet ederek başsağlığı dileyen Erdoğan, daha sonra Erol ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un mezarlarını ziyaret ederek, dua okudu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oğlu Bilal Erdoğan da eşlik etti.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 06:01 Kaynak: AA
Boğaziçi Köprüsü, Abdullah Tayyip Olçok, Güncel
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