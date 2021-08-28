Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karadağ'la 250 milyon dolarlık hedef koyduk" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadağlı mevkidaşı Milo Djukanovic ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, "Sayın Cumhurbaşkanıyla 250 milyon dolarlık bir hedef koyduk" dedi. Türkiye'nin Karadağ'a en fazla yatırım yapan 10 ülke arasında olduğunu belirten Erdoğan, "Karadağ'ın NATO üyeliğine güçlü destek verdik" ifadesini kullandı.

Karadağ'a ilk resmi ziyaretini gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadağlı mevkidaşı Milo Djukanovic ile Çetinye kentinde ortak basın toplantısı düzenledi. "Sözlerime dost ve müttefik Karadağ'a ilk resmi ziyaretimi yapmış olmanın mutluluğu içerisinde başlamak istiyorum" diye başlayan Erdoğan, Karadağ'ın kültür başkenti Çetinye'de bulunmaktan bahtiyarlık duyuyorum. Türkiye ile Karadağ arasındaki dostluk ilişkileri uzun yıllara dayanıyor. Sultan 2. Abdülhamid ile Kral Nikola arasındaki dostluğa dayanan böyle bir geçmiş var" ifadeleriyle Karadağ-Türkiye ilişkilerinin tarihine değindi.

Erdoğan, "Türkiye ayrıca Karadağ'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkelerden biri olmuştur. Tüm dünyanın salgın nedeniyle ağır bir imtihandan geçtiği bu dönemde karşılıklı dayanışma ve iş birliğimizi daha da arttırdık. Karadağ'a gönderdiğimiz sağlık yardımları ve Karadağ'ın vatandaşlarımızın tahliyesinde tarafımıza gösterdiği kolaylıklarla aramızdaki dostluk daha da pekişti" şeklinde konuştu.

"250 milyon dolarlık hedef koyduk"

Erdoğan, "Sayın Cumhurbaşkanı ile bugün gerçekleştirdiğimiz görüşmede ikili ilişkilerimizi daha da ileriye taşıma yönündeki irademizi teyit ettik. Salgın, ticaret ve yatırım rakamlarımızı olumsuz yönde etkilese de ciddi bir ekonomik potansiyele sahip olduğumuza inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanıyla 250 milyon dolarlık bir hedef koyduk. Bu hedefi belirleyelim dedik ve kendilerinin de ifade ettiği gibi 250 milyon dolara yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diyerek Karadağ ile ticaret hacminin daha da arttırılacağını ifade etti.

"Türkiye, Karadağ'a en fazla yatırım yapan ilk 10 ülke arasında yer alıyor"

Türk özel sektörünün Karadağ'daki varlığının ticaret hacminin artmasını sağladığını belirten Erdoğan, "Türkiye, Karadağ'a en fazla yatırım yapan ilk 10 ülke arasında yer alıyor. TİKA Karadağ'da bugüne kadar toplam değeri 20 milyon Euro'yu aşan 399 proje ve faaliyet gerçekleştirdi. Podgoritsa Yunus Emre Türk Kültür Merkezimiz kuruluşundan bu yana bin 686 öğrenciye Türkçe eğitimi verdi. Devletimizin sağladığı Türkiye burslarından faydalanan Karadağlı öğrencilerin sayısı 450'yi geçti. Önümüzdeki dönemlerde de tüm kurumlarımızla Karadağ'a desteğimizi sürdüreceğiz" dedi.

"Türkiye ve Karadağ, barış ve istikrara ciddi katkılar sağlıyor"

Karadağ Cumhurbaşkanı Djukanovic ile görüşmesine yönelik detaylara değinen Erdoğan, "Görüşmemizde ayrıca Balkanlar ve ülkelerimizi ilgilendiren uluslararası gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunduk. Gerek ikili ilişkiler gerek bölgesel ilişkiler, bunları değerlendirme fırsatını bulduk. Balkanların ve Avrupa'nın önemli parçaları olan Türkiye ve Karadağ, barış ve istikrara ciddi katkılar sağlıyor" şeklinde konuştu.

"Karadağ'ın NATO üyeliğine güçlü destek verdik"

Erdoğan, "Karadağ, farklı dini ve etnik toplulukların birlikte yaşama kültürü bakımından önemli bir örnek teşkil ediyor. Karadağ'ın Balkanlardaki barışçıl politikaları, tüm bölge ülkeleriyle iyi ilişkiler geliştirme gayretlerini, bölgesel kuruluşlarda oynadığı aktif rolü, Avrupa ve Avrupa Atlantik kurumlarıyla bütünleşme yolunda attığı hızlı adımları takdirle izliyoruz. Malumunuz Karadağ'ın NATO üyeliğine güçlü destek verdik" dedi.

Erdoğan, Karadağ'ın Avrupa Birliğine üye olmasının da tüm bölgenin barış ve refahına katkı sağlayacağına samimiyetle inandıklarını vurguladı.

"Milli takımlarımızın yapacağı maçların dostluğumuzu pekiştirmesini temenni ediyorum"

Erdoğan, "Djukanovic'in iyi bir basketbolcu olduğunu biliyorum. Malum ben de uzun yıllar futbol oynadım. 2022 Dünya Kupası elemelerinde milli takımlarımızın 1 Eylül Çarşamba günü İstanbul'da ve 16 Kasım'da Podgoritsa'da yapacağı maçların dostluğumuzu pekiştirmesini ayrıca temenni ediyorum. İki ülkenin değerli sporcularına başarılar diliyorum. İnşallah gruptan birlikte çıkmak nasip olur" ifadelerini kullandı.

"Tarihten gelen bir sorumluluğun mesuliyeti içerisindeyiz"

Bir gazetecinin Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik'in dünkü "Avrupa'dan ziyade Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güveniyoruz" sözlerini hatırlatarak sorduğu soruyu yanıtlayan Erdoğan, "Bu Balkan ülkelerindeki sorumluluğumuzun ne denli önemli olduğunu ortaya koyuyor. Biz tarihten gelen bir sorumluluğun, tarihten gelen bir yükümlülüğün aslında mesuliyeti içerisindeyiz. Onun için de yoğun bir şekilde Balkan ülkelerindeki ziyaretleri devam ettiriyoruz, devam ettirmeye önem veriyoruz. Bu ziyaret geç kalmış bir ziyaretti" dedi. Erdoğan, "Bunu şimdi gerçekleştirmenin az önce de ifade ettiğim gibi memnuniyeti içerisindeyim. Hakikaten bu kadar güzel bir yeri bugüne kadar görmemek bizim için eksiklikti, bunu gidermiş olduk. Dün malum Bosna Hersek'teydik ve oradaki dostlarımızla görüştük. Onların da birliği, beraberliği bizim için çok çok önemli. O birlik beraberlik içerisinde inşallah Bosna Hersek de sıkıntılarını aşar diye inanıyorum, düşünüyorum" şeklinde konuştu. - PODGORICA