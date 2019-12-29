Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Elbaşı Nursultan Nazarbayev ile telefon... - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Elbaşı Nursultan Nazarbayev ile telefon...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Elbaşı Nursultan Nazarbayev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 08:30 Kaynak: AA
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