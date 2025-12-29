Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Somaliland adımı bölgeyi istikrarsızlaştırıyor - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Somaliland adımı bölgeyi istikrarsızlaştırıyor

29.12.2025 19:14
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Halid el-Hamad el-Sabah ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail'in Somaliland'ı tanıma kararının bölgesel istikrara zarar verdiğini vurgulayarak, Somali'nin toprak bütünlüğünün korunmasının hayati önem taşıdığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Halid el-Hamad el-Sabah ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail'in Somaliland'ı tanıma kararının bölge istikrarını hedef alan adımlardan biri olduğunu vurguladı.

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Kuveyt arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

"SOMALİ'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ KORUNMALI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in bölgede istikrarsızlığı artırmaya yönelik girişimlerinin arttığını belirterek, Somaliland'ı tanıma kararının da bu çabaların bir parçası olduğunu ifade etti. Erdoğan, Somali'nin toprak bütünlüğünün korunmasının büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Türkiye ile Kuveyt arasındaki ilişkileri her alanda geliştirmek için çalıştıklarını ve iki ülke arasındaki iş birliğinin artarak devam edeceğini söyledi.

Görüşmede Gazze'deki son durum da ele alındı. Erdoğan, kalıcı bir ateşkesin sağlanması ve barış ortamının tesis edilmesiyle birlikte Gazze'nin yeniden imar sürecinin başlamasını temenni ettiklerini, bu süreçte Türkiye ile Kuveyt'in iş birliğinin önemli olduğunu kaydetti.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

