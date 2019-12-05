Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, (Libya yönetimi ile yapılan anlaşma) "Tabi başta Yunanistan olmak üzere...
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, (Libya yönetimi ile yapılan anlaşma) 'Tabi başta Yunanistan olmak üzere... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, (Libya yönetimi ile yapılan anlaşma) "Tabi başta Yunanistan olmak üzere...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, (Libya yönetimi ile yapılan anlaşma) "Tabi başta Yunanistan olmak üzere Mısır, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İsrail rahatsız olduğu gibi Avrupa Birliği'ni de tahrik ediyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, (Libya yönetimi ile yapılan anlaşma)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, (Libya yönetimi ile yapılan anlaşma) "Tabi başta Yunanistan olmak üzere Mısır, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İsrail rahatsız olduğu gibi Avrupa Birliği'ni de tahrik ediyorlar. Şimdi Dörtlü Zirve'de de Fransa ve Almanya da bu konunun üzerinde durdu. Biz gerekli açıklamaları yapınca da gene tabi Fransa maalesef bu işte hala rahatsızlığını devam ettiriyor" dedi. - LONDRA

Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kıbrıs, Yunanistan, Libya, Politika

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 03:08 Kaynak: İHA
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