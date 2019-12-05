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Cumhurbaşkanı Erdoğan, (Libya yönetimi ile yapılan anlaşma) "Tabi başta Yunanistan olmak üzere...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, (Libya yönetimi ile yapılan anlaşma) "Tabi başta Yunanistan olmak üzere Mısır, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İsrail rahatsız olduğu gibi Avrupa Birliği'ni de tahrik ediyorlar.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 03:08 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, (Libya yönetimi ile yapılan anlaşma) "Tabi başta Yunanistan olmak üzere Mısır, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İsrail rahatsız olduğu gibi Avrupa Birliği'ni de tahrik ediyorlar. Şimdi Dörtlü Zirve'de de Fransa ve Almanya da bu konunun üzerinde durdu. Biz gerekli açıklamaları yapınca da gene tabi Fransa maalesef bu işte hala rahatsızlığını devam ettiriyor" dedi. - LONDRA
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