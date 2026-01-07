Erdoğan, Malezya Başbakanı'na Cumhuriyet Nişanı Takdim Etti - Son Dakika
Erdoğan, Malezya Başbakanı'na Cumhuriyet Nişanı Takdim Etti

07.01.2026 21:00
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim’e "Türkiye ile Malezya arasındaki dostluk ilişkilerinin geliştirilmesine yapmış olduğu katkıları" nedeniyle "Cumhuriyet Nişanı" takdim etti.

Cumlhurbaşkanlığı'ndaki "Nişan Tevcihi ve Resmi Yemek"te konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Nişanın iki ülke arasındaki ebedi ve sarsılmaz kardeşliğin sembolü olduğunu" belirtti.

Erdoğan, Kuala Lumpur ziyaretinde temelleri atılan stratejik işbirliğinin somut projelerle taçlandırıldığını belirterek, "Münasebetlerimizde yeni bir eşiği daha geride bıraktık. Önümüzdeki dönemde kapsamlı stratejik ortaklık ilişkilerimizi derinleştirip çeşitlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

Malezya Başbakanı İbrahim'in bölgesel barışa ve ikili ilişkilere katkısına dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sayın Enver İbrahim'in çabalarını bilhassa zikretmek gerekiyor. Aziz kardeşimin Kamboçya ile Tayland arasındaki gerginliğin giderilmesinde oynadığı yapıcı rolü de bu vesileyle vurgulamak istiyorum. Ayrıca kendisinin Türk kültürü ve tarihine ilgisinin ülkelerimiz arasındaki örnek işbirliğinin gelişmesine önemli katkıları olduğunu görüyoruz.

Türkiye ile Malezya arasındaki dostluk ilişkilerinin geliştirilmesine yapmış olduğunuz katkılar nedeniyle Cumhuriyet Nişanı'nı zat-ı alilerine takdim etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Cumhuriyet Nişanı'mızı ülkelerimiz arasındaki ebedi ve sarsılmaz kardeşliğin güçlü bir sembolü olarak kıvançla taşıyacağınıza eminim.

Bu vesileyle dost ve kardeş Malezya halkının mutluluk ve refahı için en iyi dileklerimi şahsım ve milletim adına tekrarlamak istiyorum."

Enver İbrahim: "Cumhuriyet Nişanı'nı tüm Malezya halkı adına kabul ediyorum"

Malezya Başbakanı Enver İbrahim de "ödülün tüm Malezyalılar için derin bir onur olduğunu" vurguladı. İki ülke arasındaki bağların köklü geçmişine işaret eden İbrahim, "Tarih boyunca dostluk, güven ve sevgi bağlarını pekiştirdik" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "küresel ve bölgesel liderliğine" vurgu yapan Enver İbrahim, şu ifadeleri kullandı:

"Sizin rehberliğinizde Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, güvende, sadece bu ülke ve Malezya halkı için vicdanın sesi olmada değil; aynı zamanda İslam dünyası ve genel olarak insanlık adına olağanüstü bir büyüme gördük. Ayrıca ikili ilişkileri yeni teknolojiler, ticaret ve yatırımlarla geliştirmede de liderliğinizi görüyoruz.

Cumhuriyet Nişanı'nı büyük bir onurla kabul ediyorum. Tüm barışsever Malezya halkı adına ve bu vesileyle size duyduğumuz güveni, Türkiye Cumhuriyeti halkına duymuş olduğumuz güveni ve dostane ilişkileri bir kez daha teyit etmek istiyorum."

Konuşmaların ardından Erdoğan, İbrahim'e "Cumhuriyet Nişanı"nı takdim etti, daha sonra yemeğe geçildi.

Kaynak: ANKA

