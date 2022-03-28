Cumhurbaşkanı Erdoğan 29-30 Mart'ta Özbekistan'a resmi ziyarette bulunacak - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan 29-30 Mart'ta Özbekistan'a resmi ziyarette bulunacak

28.03.2022 16:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan 29-30 Mart'ta Özbekistan'a resmi ziyarette bulunacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in davetine icabetle, 29-30 Mart'ta Özbekistan'a resmi ziyarette bulunacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in davetine icabetle, 29-30 Mart'ta Özbekistan'a resmi ziyarette bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında, Türkiye ile Özbekistan arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi İkinci Toplantısı da yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in riyasetlerinde, ilgili bakanların katılımıyla Taşkent'te yapılacak Konsey Toplantısında, stratejik ortaklık düzeyindeki Türkiye-Özbekistan ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde de bulunulacak.

Konsey Toplantısı vesilesiyle, Türkiye-Özbekistan ilişkilerinin ahdi zeminine önemli katkılar sağlayacak muhtelif anlaşma ve mutabakat metinlerinin imzalanması da gündemde yer alıyor.

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Özbekistan, 30 Mart, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan 29-30 Mart'ta Özbekistan'a resmi ziyarette bulunacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan 29-30 Mart'ta Özbekistan'a resmi ziyarette bulunacak - Son Dakika
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