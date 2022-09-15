Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'a gitti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Özbekistan'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in davetine icabetle Şanghay İşbirliği Teşkilatı 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'ne özel konuk olarak katılmak üzere, Özbekistan'a gitti. Erdoğan'a uçakta Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik eşlik etti.Türkiye'nin Şanghay İşbirliği Teşkilatı nezdinde diyalog ortağı statüsünü elde ettiği 2012'den bu yana Türkiye'den zirve toplantılarına ilk kez cumhurbaşkanı düzeyinde katılım olacağı belirtildi.

ÖZBEKİSTAN'DAN ABD'YE GEÇECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'nin ardından Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) 77'nci Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere ABD'ye gidecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 'İç İçe Geçmiş Sınamalara Dönüştürücü Çözümler İçin Dönüm Noktası' temasıyla gerçekleştirilecek 77'nci Genel Kurul'un ilk günü olan 20 Eylül'de katılımcılara hitap etmesi planlanıyor.