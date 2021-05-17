Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Fransuva ile İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Fransuva ile İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını görüştü

17.05.2021 12:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Fransuva ile İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını görüştü, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Papa Fransuva ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Papa Fransuva ile telefonda görüştü. Görüşmede İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, görüşmede, Filistin'de bir vahşet yaşandığını belirterek İsrail'in saldırılarının muhatabının sadece Filistinliler değil tüm Müslümanlar, Hristiyanlar ve insanlık olduğunu ifade etti.

Mescid-i Aksa'ya ve Kutsal Kabir Kilisesi'ne erişimi engelleyen, ibadet özgürlüğünü kısıtlayan, Filistin topraklarında masum sivilleri katleden işgalci İsrail'in insanlık onurunu da çiğnediğini vurgulayan Erdoğan, İsrail'in müsebbibi olduğu bu vahşetin bölgesel güvenliği de tehdit ettiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Kudüs'ün statüsünü de ihlal eden hukuksuz ve insanlık dışı uygulamalarına bir an evvel son verilmesi, kutsallara saldırmakta beis görmeyen işgalci İsrail karşısında tüm insanlığın birlik olması gerektiğini belirtti.

"Güvenlik Konseyi gereken sorumluluk bilincini sergileyemedi"

Uluslararası camianın İsrail'e hak ettiği caydırıcı tepkiyi ve dersi vermesi ve bu yönde somut adımlar atması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, Türkiye olarak tüm gayretlerini bu noktaya teksif ettiklerini, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere ilgili tüm uluslararası platformlarda yoğun bir diplomasi faaliyeti yürüttüklerini, ancak Güvenlik Konseyi'nin gereken sorumluluk bilincini sergileyemediğini dile getirdi.

Uluslararası camianın insanlık suçu işleyen İsrail'i gereken yaptırımlarla cezalandırmadığı müddetçe Filistinlilerin katliama uğramaya devam edeceğine dikkati çeken Erdoğan, bu konuda Papa Fransuva'nın vermeyi sürdüreceği mesaj ve tepkilerin Hristiyan dünyasını ve uluslararası toplumu harekete geçirmek bakımından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Recep Tayyip Erdoğan, Filistin, İsrail, Papa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Fransuva ile İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını görüştü - Son Dakika


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