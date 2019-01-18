Cumhurbaşkanı Erdoğan, Piyanist ve Besteci Fazıl Say'ın "Truva Sonatı" Konserini İzledi
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- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konseri izleme fotoğrafları ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile Piyanist ve besteci Fazıl Say'ın Ankara'da gerçekleşen "Truva Sonatı" konserini izledi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:06 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fazıl Say'ın Konserine Katıldı
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