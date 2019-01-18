Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Piyanist ve Besteci Fazıl Say'ın "Truva Sonatı" Konserini İzledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Piyanist ve Besteci Fazıl Say'ın "Truva Sonatı" Konserini İzledi

1 saat önce

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konseri izleme fotoğrafları ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile Piyanist ve besteci Fazıl Say'ın Ankara'da gerçekleşen "Truva Sonatı" konserini izledi.

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konseri izleme fotoğrafları ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile Piyanist ve besteci Fazıl Say'ın Ankara'da gerçekleşen "Truva Sonatı" konserini izledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:06 Kaynak: AA

Piyanist, Recep Tayyip Erdoğan, Truva, Fazıl Say, Güncel
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