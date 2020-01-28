Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi devlet yemeğine katıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gambiya'da resmi temaslarını tamamlaması üzerine Afrika turunun 3. Durağı olan Dakar 'a gitmesi bekleniyor.

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