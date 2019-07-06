Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin ile telefonda görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin ile telefonda görüştü

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin ile telefonda görüştü, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Libya'da yaşanan kriz ve bölgesel konular masaya yatırıldı.

Görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Libya'da yaşanan krizin yanı sıra ikili ilişkiler ve bölgesel konular masaya yatırılmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız ayrıca Barents Denizi'nde yaşanan denizaltı kazasını büyük üzüntüyle takip ettiğini belirterek, bu elim olayda hayatlarını kaybeden Rus mürettebatın ailelerine sabır, dost Rus halkına başsağlığı dileğinde bulunmuştur" denildi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 02:29 Kaynak: İHA
Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Politika
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