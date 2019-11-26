Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sakarya'daki tank palet fabrikası konusundan Man Adası iddialarına kadar...
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sakarya'daki tank palet fabrikası konusundan Man Adası iddialarına kadar... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sakarya'daki tank palet fabrikası konusundan Man Adası iddialarına kadar...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sakarya'daki tank palet fabrikası konusundan Man Adası iddialarına kadar hep aynı şekilde davranmıştır"ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Meclis grup toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Sakarya'daki tank palet fabrikası konusundan Man Adası iddialarına kadar hep aynı şekilde davranmıştır"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Meclis grup toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sakarya'daki tank palet fabrikası konusundan Man Adası iddialarına kadar...

tank paleti fabrikası, Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Sakarya, Politika

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 07:37 Kaynak: İHA
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