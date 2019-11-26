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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sakarya'daki tank palet fabrikası konusundan Man Adası iddialarına kadar...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sakarya'daki tank palet fabrikası konusundan Man Adası iddialarına kadar hep aynı şekilde davranmıştır"ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Meclis grup toplantısında konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 07:37 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Sakarya'daki tank palet fabrikası konusundan Man Adası iddialarına kadar hep aynı şekilde davranmıştır"
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Meclis grup toplantısında konuştu.
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