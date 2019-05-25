Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sanatçı sanatıyla sporcu sporuyla konuşur, buradan hasıl olan itibarı da...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sanatçı sanatıyla sporcu sporuyla konuşur, buradan hasıl olan itibarı da ülkesi ve milleti için kullanır."
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 10:01 Kaynak: AA
: "Sanatçı sanatıyla sporcu sporuyla konuşur, buradan hasıl olan itibarı da ülkesi ve milleti için kullanır."
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