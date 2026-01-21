Cumhurbaşkanı Erdoğan, Shaquille O'Neal ile basketbol oynadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Shaquille O'Neal ile basketbol oynadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Shaquille O\'Neal ile basketbol oynadı
21.01.2026 16:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikalı ünlü basketbolcu Shaquille O'Neal ile basketbol oynadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikalı ünlü basketbolcu Shaquille O'Neal ile basketbol oynadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski NBA oyuncusu Shaquille O'Neal ile İstanbul Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde bir araya gelerek, basketbol oynadı. Gerçekleşen görüşmede Erdoğan ile Shaquille O'Neal, imzaladıkları basketbol toplarını da birbirlerine hediye etti.

Etkinlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, MİT Başkanı İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan, AK Parti milletvekilleri Mustafa Varank, Cüneyt Yüksel, Alpay Özalan, Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ünal Karaman, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Başkanvekili Harun Erdenay ile Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan da yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Etkinlikler, Basketbolcu, Basketbol, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Shaquille O'Neal ile basketbol oynadı - Son Dakika

İçeri girmeleri ile market sahibine dehşeti yaşatmaları bir oldu İçeri girmeleri ile market sahibine dehşeti yaşatmaları bir oldu
Diego Simeone’nin Galatasaray karşısında hedefi belli Diego Simeone'nin Galatasaray karşısında hedefi belli
Hasan Can Kaya, Hollywood yıldızı Jude Law karşılaştı, O da Nuri Bilge Ceylan hayranı çıktı Hasan Can Kaya, Hollywood yıldızı Jude Law karşılaştı, O da Nuri Bilge Ceylan hayranı çıktı
Kendinden büyük rakiplerini deviren 12 yaşındaki Burcu Öncel, dünya dördüncüsü oldu Kendinden büyük rakiplerini deviren 12 yaşındaki Burcu Öncel, dünya dördüncüsü oldu
Kapalı otoparktaki şakalaşma kanlı bitti, arkadaşını yok yere hayattan kopardı Kapalı otoparktaki şakalaşma kanlı bitti, arkadaşını yok yere hayattan kopardı
TSK, 1 yıl daha Aden Körfezi ve Somali karasularında TSK, 1 yıl daha Aden Körfezi ve Somali karasularında

16:40
Hayırlı olsun Rafa Silva’nın yerine 30 milyon sterlinlik yıldız
Hayırlı olsun! Rafa Silva'nın yerine 30 milyon sterlinlik yıldız
16:38
Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik’in sabır testi
Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik'in sabır testi
16:02
Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır
Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır
15:56
Arda Güler’in kolundaki cihaz performansının bile önüne geçti
Arda Güler'in kolundaki cihaz performansının bile önüne geçti
15:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’te görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Bu piyasalarda var mıydı ya
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Bu piyasalarda var mıydı ya?
14:59
Yakalama kararı çıkarılan Esat Yontunç’tan ilk açıklama
Yakalama kararı çıkarılan Esat Yontunç'tan ilk açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 17:03:50. #7.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Shaquille O'Neal ile basketbol oynadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.