Cumhurbaşkanı Erdoğan, Shaquille O'neal ile Bir Araya Geldi

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NBA oyuncusu Shaquille O'Neal ile buluştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NBA oyuncusu Shaquille O'Neal ile Basketbol Gelişim Merkezi'nde bir araya geldi. Erdoğan, sosyal medya hesabından basketbol topu imzaladığı esnadaki fotoğrafları basketbol topu ve Türk bayrağı emojileriyle paylaştı.
