Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sivil katliamı görmek istiyorsanız Afganistan'a, Arakan'a, Kafkaslarda...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sivil katliamı görmek istiyorsanız Afganistan'a, Arakan'a, Kafkaslarda...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sivil katliamı görmek istiyorsanız Afganistan'a, Arakan'a, Kafkaslarda...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sivil katliamı görmek istiyorsanız Afganistan'a, Arakan'a, Kafkaslarda Yukarı Karabağ'a, Balkanlarda Bosna'ya bakın.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sivil katliamı görmek istiyorsanız Afganistan'a, Arakan'a, Kafkaslarda Yukarı Karabağ'a, Balkanlarda Bosna'ya bakın."

Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan, Karabağ, Arakan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:42 Kaynak: AA
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