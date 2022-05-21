Cumhurbaşkanı Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'e yükselen takımları kutladı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'e yükselen takımları kutladı

21.05.2022 20:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'e yükselen takımları kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'e çıkmaya hak kazanan MKE Ankaragücü ile Bereket Sigorta Ümraniyespor'u tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'e çıkmaya hak kazanan MKE Ankaragücü ile Bereket Sigorta Ümraniyespor'u tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Spor Toto Süper Lig'e yükselen MKE Ankaragücü ile Bereket Sigorta Ümraniyespor'u canıgönülden tebrik ediyor, play-off mücadelesi verecek takımlarımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'e yükselen takımları kutladı - Son Dakika


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