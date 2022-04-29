Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'la görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'la görüştü

29.04.2022 09:37

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud'un daveti üzerine iki günlük ziyaret çerçevesinde geldiği Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde temaslarına devam ediyor. Suudi Arabistan Kralı Abdülaziz tarafından Al-Salam Sarayı'nda resmi törenle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral Abdülaziz'in ardından Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la görüştü.

(İHA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'la görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'la görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'la görüştü

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'la görüştü - Son Dakika


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