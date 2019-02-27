Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop'u Kabul Etti
1 saat önce
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TBMM Başkanı Mustafa Şentop Kabulden detaylar ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u kabul etti.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 07:19 Kaynak: AA
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