Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop'u Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop'u Kabul Etti

1 saat önce

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TBMM Başkanı Mustafa Şentop Kabulden detaylar ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u kabul etti.

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
TBMM Başkanı Mustafa Şentop
Kabulden detaylar ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u kabul etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 07:19 Kaynak: AA

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