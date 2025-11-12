Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tekirdağlı şehidin babasıyla telefonda görüşerek başsağlığı diledi - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tekirdağlı şehidin babasıyla telefonda görüşerek başsağlığı diledi

12.11.2025 22:47
12.11.2025 22:47
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, askeri kargo uçağının Gürcistan'da düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut'un babası Ünal Aykut'la telefonda görüşerek başsağlığı diledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ŞEHİT BABASINI ARADI

Şehit Aykut'un Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşayan ailesini çok sayıda kişi ziyaret ederek taziyelerini iletiyor. AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan da aileyi ziyaret etti. Şehit babası Ünal Aykut'a başsağlığı dileklerini ileten Özcan, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak baba Aykut ile görüştürdü.

"ONLAR ŞEHİTLER SAFINDA PEYGAMBERİMİZE KOMŞU"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, acılı babaya başsağlığı dileyerek, "Allah sabırlar versin. Bütün aileye başsağlığı dileklerimi lütfen iletin. Onlar şehitler safında Peygamberimize komşu. Allah yar ve yardımcımız olsun, mekanı cennet olsun inşallah." dedi.

"VATANIMIZ SAĞ OLSUN"

Baba Aykut da "Vatanımız sağ olsun. Allah herkesten razı olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.