Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Teröristler CHP ile Şimdi Kol Kola "

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Teröristler CHP ile Şimdi Kol Kola "

1 saat önce

- Alandan görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sefaköy Fevzi Çakmak Meydanında düzenlenen Küçükçekmece Mitinginde konuştu.

- Alandan görüntüler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sefaköy Fevzi Çakmak Meydanında düzenlenen Küçükçekmece Mitinginde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 03:31 Kaynak: AA

Küçükçekmece, Fevzi Çakmak, Sefaköy, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hakkari Mitinginde Yanlış Video Girilince Erdoğan Sinirlendi Sıfır Gümrükle Patates İthalatına Üreticilerden Tepki: Kararnameyi Görünce Şok Olduk

Erdoğan Gebze-Halkalı Banliyö Hattında Makinist Koltuğuna Geçti Dua Etmek İçin Otomobille Mezarlığa Giden İki Genç, 3 Metrelik Duvardan Aşağı Çakıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 17:09:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Teröristler CHP ile Şimdi Kol Kola "
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]