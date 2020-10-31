Cumhurbaşkanı Erdoğan Van'da (2) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi

Vatandaşların Cumhurbaşanı Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulunması

Vatandaşların bayrak sallaması

VAN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tamamlanan bazı projelerin açılışını yapmak ve partisinin il kongresine katılmak üzere Van'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ferit Melen Havalimanı'ndan otobüsle geldiği Van Şehir Stadı'nda yol boyunca bekleyen vatandaşları selamladı.