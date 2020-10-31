Cumhurbaşkanı Erdoğan Van'da (2) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Van'da (2)
31.10.2020 14:27
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi Vatandaşların Cumhurbaşanı Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulunması Vatandaşların bayrak sallaması VAN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tamamlanan bazı projelerin açılışını yapmak ve partisinin il kongresine katılmak üzere Van'a geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi
Vatandaşların Cumhurbaşanı Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulunması
Vatandaşların bayrak sallaması
VAN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tamamlanan bazı projelerin açılışını yapmak ve partisinin il kongresine katılmak üzere Van'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ferit Melen Havalimanı'ndan otobüsle geldiği Van Şehir Stadı'nda yol boyunca bekleyen vatandaşları selamladı.
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