Cumhurbaşkanı Erdoğan, YAŞ kararlarını onayladı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, YAŞ kararlarını onayladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarını onayladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarını onayladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkanlığında gerçekleştirilen Şura toplantısının ardından alınan kararları imzaladı. Erdoğan Dijital Medya hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YAŞ kararlarını imzaladığı ana ilişkin fotoğraf paylaşıldı. Erdoğan'ın Genelkurmay Personel Başkanı Korgeneral Selçuk Bayraktaroğlu tarafından takdim edilen Şura kararlarını imzalaması sırasında, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da hazır bulundu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Diş eti hastalıkları erkeklerde sertleşme problemine neden olabiliyor

Muharrem İnce'den, YAŞ'ta emekli edilen ve apolet tartışması yaşadığı Metin Temel'le ilgili dikkat çeken paylaşım

Türkiye'den Yunanistan'ı çıldırtacak yeni hamle! Füzeler ateşlenecek

Ali Babacan'dan "Ayasofya ile ilgili size davet geldi mi?" sorusuna yanıt: Bana davet gelmedi, gelseydi giderdim

Ekrem İmamoğlu, VIP krizinde "Hakaret ettiğini duydum" diyen Fatih Portakal'la ilgili ilk kez konuştu

Ayasofya Camii'ndeki freskleri kapatacak perdeler görüntülendi

Emre Belözoğlu, Beşiktaşlı Gökhan Gönül ile bir araya geldi

Ayasofya Camii için özel paralar basıldı

Kiralık sözleşmesi sona eren Kevin Prince Boateng, Beşiktaş'a veda etti

Son Dakika: Türkiye'de 23 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 913 yeni vaka tespit edildi

ABD'li kadın giyim perakendecisi Ascena, konkordato başvurusu yaptı

Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 417 lirayla rekor tazeledi

Cristiano Ronaldo ile adı aşk dedikodusuna karışan Daniella Chavez, kulüp satın aldı

Mehmet Metiner'den Bakan Soylu polemiğine ilişkin yeni açıklama: Soylu kardeşim telefonla aradı, helalleştik

Komşusunun köpeğini tecavüz ederek öldüren zanlı tutuklandı