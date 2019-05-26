Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Yassıada'da konuştu (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yassıada'da konuştu (1)

3 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Yassıada'da yaptığı konuşmada, "Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak 14 Aralık 2015 de adını koyduğumuz bu adanın yıl sonu itibariyle açılışını yapacağız. Sivriada'da amfi tiyatro yapabilirsek burası süper bir şey olur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yassıada'da konuştu (1), System.String[]
CUMHURBAŞKANI  Recep Tayyip Erdoğan Yassıada'da yaptığı konuşmada,  "Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak 14 Aralık 2015 de adını koyduğumuz bu adanın yıl sonu itibariyle açılışını yapacağız. Sivriada'da amfi tiyatro yapabilirsek burası süper bir şey olur. Sivriada'yı da cazibe merkezi haline getirebileceğimize inanıyorum. Kimse bu ülkede darbe yapamaz. Bütün mesele bizim güç kazanmamızdır." dedi.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 10:13 Kaynak: DHA
14 Aralık, Cumhurbaşkanı, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Mesaj: Kimse Bu Ülkede Darbe Yapamaz CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YASSIADA'DA Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partililerle Buluştu: Bir Üye Yanında İki Oy Daha Getirsin Mesele Bitti Kayseri'de 78 Yaşındaki Adam 57 Yıllık Eşini Öldürüp, İntihar Etti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.5.2019 02:01:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Yassıada'da konuştu (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]