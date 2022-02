Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak'taki toplu açılış törenine canlı bağlantıyla katıldı: (2) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Özellikle elektrik faturalarıyla ilgili şikayetlerin artması üzerine en düşük kademe tarifenin miktarını aylık 150 kilovattan 210 kilovata yükselttik. Bu düzenleme dar gelirli vatandaşlarımızı bir parça rahatlatacaktır. Gelişmeleri takip etmeyi sürdürüyoruz." dedi.

Erdoğan, Zonguldak-Kilimli Yolu Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Tünelleri ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı ile katıldı.

Salgın döneminde herkes içine kapanırken Türkiye'nin üretime ve ihracata yüklenmesinin sebebinin bu fırsatı değerlendirmek olduğunu aktaran Erdoğan, "Türkiye'nin büyümesini ve küresel ekonomiden hak ettiği payı almasını istemeyenler ellerinden geleni arkalarına koymayacaklardır. İşte sizler gördünüz, döviz kuru üzerinden ekonomimizi çökertmeye çalıştılar. Aldığımız tedbirler ve kurduğumuz mekanizmalarla bu sinsi planı sizlerle birlikte etkisiz hale getirdik." diye konuştu.

Erdoğan, salgının küresel enerji ve emtia fiyatlarında yol açtığı fevkalade artışlar ve kur dalgalanmalarının etkisiyle enflasyonda hiç arzu edilmeyen bir yükseliş yaşandığını dile getirdi.

"Çalışanlarımızın kazanç seviyelerini korumaya devam edeceğiz"

Çalışanları, hayat pahalılığı altında ezdirmemek için asgari ücretten memur ve emekli maaşlarına kadar her konuda ciddi iyileştirmeler yaptıklarının altını çizen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gelişmelere göre enflasyon farkı başta olmak üzere tüm çalışanlarımızla çalışanlarımızın kazanç seviyelerini korumaya devam edeceğiz. Doğal gaz, elektrik ve akaryakıt fiyatlarında yaşanan olağanüstü artışları halkımıza yansıtmamak için 2021 yılında tam 165 milyar liralık yani neredeyse yatırım bütçemizin tamamı kadar sübvansiyon yaptık. Enerji sektöründe telafisi olmayan çöküşlere yol açmamak için yılbaşından itibaren mümkün olduğu kadar düşük oranlarda artışlara müsaade etmemek mecburiyetinde kaldık. Özellikle elektrik faturalarıyla ilgili şikayetlerin artması üzerine en düşük kademe tarifenin miktarını aylık 150 kilovattan 210 kilovata yükselttik. İnşallah bu düzenleme dar gelirli vatandaşlarımızı bir parça rahatlatacaktır. Gelişmeleri takip etmeyi sürdürüyoruz. Bizim için aslolan vatandaşımızın ne yaşadığıdır ve ne istediğidir. Milletimizin her derdi, her acısı, her sancısı bizim ilk ve olmazsa olmaz önceliğimizdir."

Erdoğan, külfeti de hep birlikte sırtlayacaklarını vurgulayarak "Ama bu yükün sadece vatandaşımızın özellikle de işçimizin, memurumuzun, emeklimizin, çalışanlarımızın sırtına binmesine kesinlikle izin vermeyeceğiz. Müsterih olun. Türkiye'yi son 20 yılda nasıl bir asır ileriye taşıdıysak, bugünkü sorunları, bugünkü sıkıntıları çözecek olan da biz olacağız. Siyasi kadrolar arasında bunun için gereken inanca, ruha, birikime, pratiğe, kararlılığa tek sahip olan da yine sadece biziz." ifadelerini kullandı.

"Türkiye bir dönüm noktasından geçiyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, insanlar ve toplumlar gibi devletlerin de tarihlerinde önemli dönüm noktaları olduğunun altını çizerek şunları kaydetti:

"Türkiye işte böyle bir dönüm noktasından geçiyor. Hep birlikte tarihi bir mücadele yürütüyoruz. Bu yolun sonu büyük ve güçlü Türkiye'ye çıkıyor. Büyük ve güçlü Türkiye demek, müreffeh bir millet ve onun müreffeh bireyleri de demektir. Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokma sözümüz bu hedefin en belirgin sembolüdür. Bu mücadeleyi yürütürken enflasyon başta olmak üzere şu dönemde yaşadığımız her sıkıntının da üstesinden mutlaka geleceğiz. Zonguldak'tan tüm Türkiye'ye söz veriyoruz. Milletimizin tamamıyla ahitleşiyoruz. Bugüne kadar vesayeti nasıl devreden çıkardıysak, terör örgütlerinin başını nasıl ezdiysek, darbecileri nasıl püskürttüysek, küresel baronların oyunlarını nasıl bozduysak, Allah'ın izniyle hayat pahalılığı meselesini de çözeceğiz. Milletimizin hak ettiği refah düzeyine gelmesini sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağız. Çünkü bizim bu millete sadece siyasetten vefa değil aynı zamanda can borcumuz var."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışı yapılan tünel köprü, kavşak ve diğer eserlerin Zonguldak ve Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyerek "Emeği geçenleri tekrar tebrik ediyorum. Gerek Başkanvekilimiz Binali Bey'e gerek Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özdemir Bey'e ve şu anda orada bulunan tüm teşkilat mensuplarımıza Rabb'imden birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylemesini, istiklalimize, istikbalimize, aşımıza, ekmeğimize göz dikenlere fırsat vermemesini diliyorum." dedi.

Konuşmasının ardından, toplu açılış töreninin düzenlendiği alana canlı bağlantı gerçekleştiren Erdoğan, "Şu kavşakların güzelliği gerçekten çok çok farklı. Dağlar delindi. Ferhat dağları delerek Şirin'e kavuştu. Teoman Duralı hocamıza Allah'tan rahmet dileyelim. Ruhu için birer Fatiha okuyalım." ifadelerini kullandı.

Tören alanında bulunan Duralı'nın oğlu Deniz Duralı'nın, babasına gösterilen teveccüh için ailesi adına şeref duyduğunu dile getirmesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Maşallah Deniz de aynen hocamıza benziyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ya Allah Bismillah" sözlerinin ardından alandaki katılımcılar açılış kurdelesini kesti.

(Bitti)