Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bişkek'te Dombra sürprizi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bişkek'te Dombra sürprizi

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Şanghay İş Birliği Teşkilatı Zirvesi için Kırgızistan'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, konaklayacağı Sheraton Bişkek Otel'in girişinde “Dombra” şarkısı eşliğinde karşılandı. Erdoğan'a çiçek takdim edilirken, karşılama renkli görüntülere sahne oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te konaklayacağı otele gelişinde dikkat çeken bir karşılama ile karşılaştı. Erdoğan, Sheraton Bişkek Otel'in girişinde "Dombra" şarkısı eşliğinde karşılandı.

OTEL GİRİŞİNDE DOMBRA EZGİLERİ 

Manas Uluslararası Havalimanı'na inişinin ardından konaklayacağı otele geçen Erdoğan için otel girişinde Dombra şarkısı çalındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı burada Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem'in eşi Zeynep Gülden Ökem, büyükelçilik personeli ve otel müdürü karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bişkek'te Dombra sürprizi

Karşılama sırasında Erdoğan'a çiçek takdim edildi. Görüntülerde otel önündeki karşılamanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın içeriye geçtiği görüldü.

ZİRVE VE DÜNYA GÖÇEBE OYUNLARI PROGRAMI 

Erdoğan'ın Bişkek ziyaretinin ana gündeminde Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi bulunuyor. Cumhurbaşkanı ayrıca Bişkek Arena'da düzenlenecek Dünya Göçebe Oyunları Açılış Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Manas Uluslararası Havalimanı'nda Kırgızistan Başbakanı Adılbek Kasımaliyev ve Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem karşılamıştı. Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan ve beraberindeki heyet de eşlik etti.

Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan, Son Dakika

Son Dakika Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bişkek'te Dombra sürprizi - Son Dakika

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