Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de

6 saat önce

Libya Devleti'nin 16 yaşından küçük ve 55 yaşından büyük umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları turistik amaçlı seyahatlerinde vize muafiyeti sağlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de, System.String[]

Libya Devleti'nin 16 yaşından küçük ve 55 yaşından büyük umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları turistik amaçlı seyahatlerinde vize muafiyeti sağlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.


Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Libya Devleti'nin 16 yaşından küçük ve 55 yaşından büyük umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde vize muafiyeti sağlanmasına, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 18'nci maddesi gereğince karar verildi. - ANKARA

Cumhurbaşkanı, Libya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 02:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yaptığı tespihlerle hayran bırakıyor! Erdoğan'ın koleksiyonunda 20 tespihi var
"Davutoğlu'nun en azından diploması var" diyen İsmail Günaçar: Erdoğan'ı kastetmedim Libya'da UMH'ye bağlı birlikler, Hafter güçlerine bomba yağdırdı Son dakika: Libya ile askeri anlaşma Meclis'e geldi

Son Dakika Haberleri
09:02 Araştırma: Modern insanın genetiği en fazla 38 yıl yaşamaya izin veriyor - Son Dakika Haber
08:53 Otomobil dere yatağına yuvarlandı: 3 yaralı - Son Dakika Haber
08:49 CHP İzmir'de 3 ilçenin başkanı belli oldu - Son Dakika Haber
08:19 Nobel Ödüllü Aziz Sancar, Şehir Üniversitesi'nden istifa etti - Son Dakika Haber
07:40 CHP'li ve HDP'li kadın vekiller Meclis'te Las Tesis eylemi yaptı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2019 09:06:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]