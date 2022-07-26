Cumhurbaşkanı Kararı'yla 15 üniversiteye 27 yeni fakülte kuruldu - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Kararı'yla 15 üniversiteye 27 yeni fakülte kuruldu

26.07.2022 04:14
Cumhurbaşkanı Kararı'yla 15 üniversiteye 27 yeni fakülte kuruldu

RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla 15 üniversiteye 27 yeni fakülte kuruldu, 15 üniversiteye ait fakülte ise kapatıldı.

RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla 15 üniversiteye 27 yeni fakülte kuruldu, 15 üniversiteye ait fakülte ise kapatıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre; Marmara Üniversitesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesine, İnsan ve Tolum Bilimleri Fakültesi ile Fen Fakültesi kuruldu.

Kararla birlikte; Marmara Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi başta olmak üzere 15 üniversiteye ait 15 Fen- Edebiyat Fakültesi de kapatıldı.

Kararın, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunun 30'uncu maddesi gereğince verildiği belirtildi.


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Kaynak: DHA

Marmara Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Kararı'yla 15 üniversiteye 27 yeni fakülte kuruldu - Son Dakika

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