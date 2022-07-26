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Marmara Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Kararı'yla 15 üniversiteye 27 yeni fakülte kuruldu - Son Dakika

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